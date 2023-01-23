『リズム(RHYTHM) 置き時計 掛け時計 兼用 ふいごカッコー R797 赤 18.5x14.6x10.7cm RHYTHM PLUS 4【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 09時 08分に出品され03月07日 09時 08分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リズム(RHYTHM) 置き時計 掛け時計 兼用 ふいごカッコー R797 赤 18.5x14.6x10.7cm RHYTHM PLUS 4



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。