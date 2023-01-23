『ビアンキ ショルダーバッグ 撥水 メンズ コン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 17時 50分に出品され03月10日 17時 50分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビアンキ ショルダーバッグ 撥水 メンズ コン
【商品説明】
・ショルダー全長:134cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ18cmxヨコ(上部29cmx底部19cm)xマチ11cm
・ポケットの数:3(外側1/内側2)
・メイン素材: ナイロン
・留め具の種類: マグネット
・表地: ポリエステル×合成皮革
・重量:420g
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
AISFA リュック メンズ 登山 リュックサック スクエア バックパック 大容量 防水 15.6インチ PC ビジネスリュック ラップトッ
¥ 7832
エルエルビーン ボート・アンド・トート・バッグ ジップ・トップ スモール シーズン・カラー Regular Yellow Sun イエロー
¥ 7832
エルエルビーン ウェブ・ハンドル・トート・バッグ スモール Regular Lilac パープル １０００１２４８７７
¥ 7832
AISFA リュック メンズ 防水 バックパックスクエア リュックサック 17インチ PC ビジネスリュック ラップトップバック 2層式 拡
¥ 7832
ソロ・ツーリスト トートバッグ35 TO-35 ブラック
¥ 7832
アウトドアプロダクツ リュック ラフ ボックス A4収納 PC収納 大容量 26L 56.ブラック1
¥ 7832
FANDARE リュック レディース 大容量 14ポケット 可愛い 15.6インチPC収納 背面ポケット リュックサック 中学生 高校生 女
¥ 7832
FANDARE リュック レディース 大容量 軽量 リュックサック メンズ 13ポケット 15.6インチPC収納 夜間反射 スーツケースに固
¥ 7832
ペナルティ リュック ハイスベンチレーションパック 容量:35L PB0532 ブラック
¥ 7832
ビムーブ 手提げバッグ<ショルダーベルト付属><軽量><3色展開> 793888 ブラック
¥ 7832
MM リュック メンズ 韓国 デイパック 大容量 A4 B4 バックパック PC収納 通勤 通学 リュックサック レディース 可愛い 防水 男女兼用 ザック おしゃれ 鞄
¥ 7832
アヴィレックス ボディバッグ AVX3514 ベージュ
¥ 7832
(ビアンキ) Bianchi ボディバッグ ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ フェイクレザー メンズ レディース F Navy TBP
¥ 7832
エスエスケイ リュック エナメルバックパック エンジ×ゴールド
¥ 7832
平野鞄 豊岡職人の技 国産 ビジネスバッグ ブリーフケース メンズ B4 A4ファイル対応 薄マチ 薄型 軽量 トート 日本製 豊岡製鞄 ナ
¥ 7832
JNデイパック(ネイビー)
¥ 7832
カンゴール リュック カンゴールロゴプリント スクエア型 軽量多機能 撥水 M レッド
¥ 7832
ABIBA リュック メンズ リュックサック 大容量 軽量 撥水 通学 リュック 高校生 中学生 通勤 旅行 多機能 おしゃれ ビジネスリュ
¥ 7832
落札価格7833円
619 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！