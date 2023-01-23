『ビアンキ ショルダーバッグ 撥水 メンズ コン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 17時 50分に出品され03月10日 17時 50分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ビアンキ ショルダーバッグ 撥水 メンズ コン



【商品説明】

・ショルダー全長:134cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ18cmxヨコ(上部29cmx底部19cm)xマチ11cm

・ポケットの数:3(外側1/内側2)

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: マグネット

・表地: ポリエステル×合成皮革

・重量:420g



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ビアンキ

ショルダーバッグ

撥水

メンズ

コン