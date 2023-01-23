『ムスタッシュ JGH ショルダーバッグ JGH-4594 グリーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 08分に出品され03月12日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムスタッシュ JGH ショルダーバッグ JGH-4594 グリーン



【商品説明】

・【サイズ】約 W220×H280×D50（mm） 【ショルダーストラップ】長さ 約 790～1390（mm）×幅 約 30（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。

・【表地】シュリンク合皮 【付属】牛革

・【重量】約 385グラム

・ストラップの種類: ショルダー

・収納可能サイズ: B5サイズ収納可

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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