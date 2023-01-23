『スケッチャーズ（SKECHERS） ガールズ ストラップサンダル FLUTTER HEARTS SANDAL 302967L-TQMT （ミ【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 15時 55分に出品され04月19日 15時 55分に終了予定です。即決価格は7,833円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スケッチャーズ（SKECHERS） ガールズ ストラップサンダル FLUTTER HEARTS SANDAL 302967L-TQMT （ミ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.21 cm

横幅 : 18.90 cm

奥行 : 24.51 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。