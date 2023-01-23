『山善 導光板 FAN付き LEDミニライト 調色/調光タイプ 左右角度調節機能 白熱電球60W相当 E26ソケットタイプ 小型照明 810l【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 17時 09分に出品され03月21日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,832円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「山善(YAMAZEN)」より引用"



【商品名】

山善 導光板 FAN付き LEDミニライト 調色/調光タイプ 左右角度調節機能 白熱電球60W相当 E26ソケットタイプ 小型照明 810l



【商品説明】

・器具光束:810lm、色温度:3000/4000/5000K、演色性:Ra80以上

・導光板 FAN付き LEDミニライト 調色/調光機能搭載 E26ソケットタイプ

・本体サイズ:幅21×奥行21×高さ21.7cm、本体重量:約420g

・消費電力:12W(LED 照明:8.5W ファン:3.5W)、白熱電球60Ｗ型(54Ｗ)比→約84％節電※照明のみ使用時



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。