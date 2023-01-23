『PETLIBRO 猫 水飲み器 ワイヤレスポンプ 2.5L大容量 ペット用自動給水器 猫 中小犬用 4重濾過 静音循環式 2種類の給水モード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 05時 16分に出品され03月15日 05時 16分に終了予定です。即決価格は7,832円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETLIBRO 猫 水飲み器 ワイヤレスポンプ 2.5L大容量 ペット用自動給水器 猫 中小犬用 4重濾過 静音循環式 2種類の給水モード
【商品説明】
・【ワイヤレスポンプ設計・もっと安心】2023年新発売のPETLIBRO Dockstream猫 水飲み器は、水タンクは給電ベース部と別体で、業界最高水準のワイヤレスポンプを搭載。ワイヤレスの設計により、給水器の水タンクには浸かる配線がなく、漏電や感電を防げ、猫が水を飲むときにもっと安全安心。
・【極めてシンプルな設計】 シンプルなデザインにより、すべての部品が簡単に組み立てられ、日常の清掃は手間がかからない。また、給水器の水タンクは角が丸いデザインが採用され、汚れが付きにくく、全方位死角なく徹底な洗浄が可能です。
・【眠りを妨げない静か】高性能ワイヤレスポンプと先進フロー構造で水が流れていること
【サイズ】
高さ : 15.90 cm
横幅 : 16.50 cm
奥行 : 23.10 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7832円
859 入札履歴
終了
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