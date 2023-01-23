『TOMOUNT テント 3人用 アルミポール 軽量 耐水圧3000mm 前室 キャンプ テント 登山用 二重層 通気 防風 防水 アウトドア コンパク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 22時 33分に出品され03月11日 22時 33分に終了予定です。即決価格は7,832円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 前室のタープ のポールは付属していません。【高品質の素材】外帳の生地は210Tポリエステルを採用しで、PU3000mm、抗引裂きできます。内帳は210Dオックスフォード布を採用しで、PU3000mm、耐摩耗性を持ちます。ポールは7001アルミニウム合金を採用し、軽くて耐久性が強くて、設営が快速と簡単になります。

【通気性抜群】出入り口が二つ設置して便利はもちろん空気を通すのも強くてさらに二つの窓が付いてあります。2つの開閉可能な換気窓が雨の中で空気の流れを可能にします。高密度インナーテントガーゼは、優れた換気機能を提供し。カーテンのバックルのデザインは、ロールアップと換気後の前に得ることができ、より多くの地域、自然の味を楽しめます。

【多機能】インストールが簡単で、一人でお気軽で組立てられ、使用も便利です。組立の手順と説明もアウターバッグの内側に貼られています。居住性に優れ、カヤックからクライミング、泊まりがけのハイキングから数日間のトレッキングなど、様々なアクティビティをするバックパッカーや冒険家に 適しています。お釣り、バーベキュー、海水浴、花見、ピクニ