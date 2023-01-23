『molten(モルテン) サッカー用 作戦盤 MSBF【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 17時 16分に出品され04月16日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,832円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
molten(モルテン) サッカー用 作戦盤 MSBF
【商品説明】
・付属品: ペン、、マグネット、収納ケース
・作戦盤ボードサイズ: 45×30.5cm
・本体素材: スチール製(台湾)
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 35.50 cm
奥行 : 47.70 cm
重量 : 1.03 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7832円
352 入札履歴
終了
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