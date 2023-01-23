『molten(モルテン) サッカー用 作戦盤 MSBF【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 17時 16分に出品され04月16日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,832円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

molten(モルテン) サッカー用 作戦盤 MSBF



【商品説明】

・付属品: ペン、、マグネット、収納ケース

・作戦盤ボードサイズ: 45×30.5cm

・本体素材: スチール製(台湾)



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 35.50 cm

奥行 : 47.70 cm

重量 : 1.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。