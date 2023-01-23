『KATOMOKU plywood wall clock 12 km-80NRC ナチュラル 電波時計 連続秒針 φ304mm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 18時 43分に出品され04月29日 18時 43分に終了予定です。即決価格は7,832円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATOMOKU plywood wall clock 12 km-80NRC ナチュラル 電波時計 連続秒針 φ304mm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 32.70 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7832円
619 入札履歴
終了
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