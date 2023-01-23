『BRUNO 電波ビンテージウッドクロック ホワイト BCR008-WH【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 07時 08分に出品され03月24日 07時 08分に終了予定です。即決価格は7,832円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BRUNO 電波ビンテージウッドクロック ホワイト BCR008-WH
【商品説明】
・1.1000000000000001
・W300×H300×D48[mm]
・機能 :電波受信(40/60kHz自動切替、電波受信ON/OFF、ステップ秒針
・生産国:中国
・素材:本体:ABS、レンズ:ガラス
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 31.80 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 950.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7832円
529 入札履歴
終了
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