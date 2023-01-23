(ビアンキ) Bianchi ボディバッグ ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ フェイクレザー メンズ レディース F Navy TBP【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

(ビアンキ) Bianchi ボディバッグ ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ フェイクレザー メンズ レディース F Navy TBPI12



【商品説明】



商品紹介 イタリアの老舗自転車ブランドBianchi(ビアンキ)のバッグ。大人向けの落ち着いたカラーリングながら、華やかさのある“Maestosita - TBPI”シリーズ。TBPI-12は大容量タイプの大きめボディバッグ。500mlペットボトルや折り畳み傘もしっかり収納できるサイズ感です。メイン収納部はB5サイズに対応し、タブレット収納にも便利なクッション材ポケットも内蔵。メイン収納部に加え、手前側にも収納スペースを備え、小分け収納も便利に行えます。ショルダーストラップは左右両側に取付可能で、背面はメッシュ素材で快適に使える設計です。 ブランド紹介 1885年創業のイタリア名門自動車メーカーで、1895年にマルゲリータ王妃の依頼により、女性用自転車を制作。イメージカラーである“チェレステ”(イタリア語で碧空・天空)は、王妃の瞳の色から由来しています。1899年に、初めて国際的なレースで勝利を