『[楽譜] ベートーヴェン／交響曲 第8番 ヘ長調 op.93（原典版): 指揮者用大型スコア《輸入オーケストラ...【送料無料】(Beethoven - Symphonie Nr. 8 F【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 24分に出品され03月22日 04時 24分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジャンル：スコア(輸入)
出版社：Baerenreiter
弊社に在庫がない場合の取り寄せ発送目安：8日〜31日
作曲者：Ludwig van Beethoven／ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
校訂者：Jonathan del Mar／ジョナサン・デル・マー
編成：スコア
演奏時間：26分
解説：1. Allegro vivace e con brio
2. Allegretto scherzando
3. Tempo di Menuetto
4. Allegro vivace
※ベーレンライター版
商品カテゴリ
販売期間
2015/5/16 13:00 〜 2024/8/31 15:00
JANコード/ISBNコード
4571453806939
商品コード
SCO367
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落札価格7831円
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終了
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