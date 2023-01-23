『[楽譜] クラシック歌手のためのミュージカル劇場：テノール（CD付）【送料無料】(Musical Theatre for Classical Singers)《輸入楽譜》【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 06時 52分に出品され04月25日 06時 52分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ジャンル：ポップス／ロック



出版社：Hal Leonard



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編曲者：Richard Walters



編成：ピアノ／ヴォーカル／ギター



解説：「ヨハンナ」（スウィーニートッド）、「マリア」（ウエストサイド物語）、「ヒトラー」（プロデューサー）を含む48曲を収録。テノール用CD付き。



「Vocal Collection (+CD)」シリーズ....ピアノ二段譜とヴォーカル譜の載った楽譜+CDです。弾き語りや歌の伴奏などにどうぞ。※注意：出版社の都合によりCD付属から音源ダウンロードに変更させて頂く場合があります。





収録曲：Beautiful Girls/Boy For Sale/The Breeze Kissed Your Hair/Bring Him Home/Come With Me/The Contest/Fanny/Finishing The Hat/Geraniums In The Winder/Giants In The Sky/I Am Aldolpho/I Will Follow You/Il Mondo Era Vuoto/Johanna/Ladies In Their Sensitivities/Later/Lonely House/Love To Me/A Man Could Go Quite Mad/Many Moons Ago/Maria/The Music Of The Night/A New Love Is Old/Night Of My Nights/No Moon/Not While Im Around/On The Street Where You Live/The Only Home I Know/Passeggiata/The Proposal/She Wasnt You/Someone Is Waiting/Somethings Coming/Springtime For Hitler/Stay/Stranger In Paradise/Take The Moment/The Thought Of You/Tonight At Eight/Tschaikowsky (And Other Russians)/The Wild Justice/Wish You Were Here/You Are Beautiful/You Are Never Away/You Walk With Me/Youre Devastating/Youve Got To Be Carefully Taught/Younger Than Springtime...



VOP13



商品カテゴリ ロケットミュージック !店 楽譜 本、雑誌、コミック 楽譜、音楽書 楽譜（その他） 全般

販売期間 2015/5/16 13:00 〜 2024/8/31 15:00

JANコード/ISBNコード 4562360155432

商品コード VOP13