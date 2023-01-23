『[楽譜] G.フィンジ／歌曲集「地球、空気そして雨」（バリトン・バス）《輸入声楽，合唱譜》【送料無料】(Earth and Air and Rain（Baritone／Bass）)《【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 37分に出品され03月26日 23時 37分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジャンル：声楽(クラシック)
出版社：Boosey & Hawkes
弊社に在庫がない場合の取り寄せ発送目安：8日〜31日
作曲者：Gerald Finzi／ジェラルド・フィンジ
編成：バリトンバス／ピアノ
解説：バリトンとバスのための歌曲集「地球、空気そして雨」です。トーマス・ハーディの詩によるイギリスの作曲家ジェラルド・フィンジ（1901年〜1956年）の作品です。“リヨネーズへの旅立ち”、“幻影”、“教会の庭で”、他全10曲が収められています。
収録曲：CLOCK OF THE YEARS， THE/IN A CHURCHYARD/PHANTOM， THE/PROUD SONGSTERS/ROLLICUM-RORUM/SO I HAVE FARED/SUMMER SCHEMES/TO LIZBIE BROWNE/WAITING BOTH/WHEN I SET OUT FOR LYONESSE...
商品カテゴリ
販売期間
2015/5/16 13:00 〜 2024/8/31 15:00
JANコード/ISBNコード
4562360091648
商品コード
VOC472
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落札価格7831円
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終了
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