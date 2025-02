[楽譜] G.フィンジ／歌曲集「地球、空気そして雨」（バリトン・バス）《輸入声楽，合唱譜》【送料無料】(Earth and Air and Rain（Baritone／Bass）)《【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品説明

ジャンル:声楽(クラシック)



出版社:Boosey & Hawkes



弊社に在庫がない場合の取り寄せ発送目安:8日〜31日



作曲者:Gerald Finzi/ジェラルド・フィンジ



編成:バリトンバス/ピアノ



解説:バリトンとバスのための歌曲集「地球、空気そして雨」です。トーマス・ハーディの詩によるイギリスの作曲家ジェラルド・フィンジ(1901年〜1956年)の作品です。“リヨネーズへの旅立ち”、“幻影”、“教会の庭で”、他全10曲が収められています。



収録曲:CLOCK OF THE YEARS, THE/IN A CHURCHYARD/PHANTOM, THE/PROUD SONGSTERS/ROLLICUM-RORUM/SO I HAVE FARED/SUMMER SCHEMES/TO LIZBIE BROWNE/WAITING BOTH/WHEN I SET OUT FOR LYONESSE...