『ペリー歩行分析原著第2版正常歩行と異常歩行【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 04時 37分に出品され05月02日 04時 37分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペリー歩行分析原著第2版正常歩行と異常歩行
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7831円
358 入札履歴
終了
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