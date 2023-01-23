『キーボードケース KC KBC-49 (49鍵用)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 21時 42分に出品され03月16日 21時 42分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 楽器のキーボード

【商品名】

KC キーボードケース KBC-49 (49鍵用)

KC(ケーシー)



【商品説明】

・ソフトケース 49鍵盤用キーボードバッグ



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。