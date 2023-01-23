『StarTech.com 7ポート USB 3.0ハブ(ケーブル一体型) シルバー ST73007UA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 18分に出品され03月18日 15時 18分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com 7ポート USB 3.0ハブ(ケーブル一体型) シルバー ST73007UA
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.57 cm
横幅 : 11.43 cm
奥行 : 23.37 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7831円
140 入札履歴
終了
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