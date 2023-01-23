『セレクトバランス エイジングケア ラム 小粒 7才以上の成犬用7kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 33分に出品され03月30日 17時 33分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セレクトバランス エイジングケア ラム 小粒 7才以上の成犬用7kg
【商品説明】
・ドライフードです。
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 34.70 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 7.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7831円
64 入札履歴
終了
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