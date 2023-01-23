『PRAIRIEDOG(プレーリードッグ) タオルケット・ガーゼケット ブルー 140×190cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 11時 34分に出品され03月31日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タオルケット、キルトケット
【商品名】
PRAIRIEDOG(プレーリードッグ) タオルケット・ガーゼケット ブルー 140×190cm
【商品説明】
・サイズ:140×190cm
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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PRAIRIEDOG(プレーリードッグ) タオルケット・ガーゼケット ブルー 140×190cm
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落札価格7831円
568 入札履歴
終了
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