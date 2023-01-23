『PRAIRIEDOG(プレーリードッグ) タオルケット・ガーゼケット ブルー 140×190cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 11時 34分に出品され03月31日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タオルケット、キルトケット

【商品名】

PRAIRIEDOG(プレーリードッグ) タオルケット・ガーゼケット ブルー 140×190cm



【商品説明】

・サイズ:140×190cm



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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