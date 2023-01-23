『KATOMOKU Muku Clock 7 ナチュラル 電波時計 連続秒針ムーブメント km-60 φ306mm (ナチュラル)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 02時 16分に出品され04月25日 02時 16分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATOMOKU Muku Clock 7 ナチュラル 電波時計 連続秒針ムーブメント km-60 φ306mm (ナチュラル)



【商品説明】

・サイズ：約Φ306×50mm 重 量：約900g

・仕 様：電波スイープムーブメント （時分２針タイプ）

・材 質：ホワイトアッシュ、ガラス、MDF

・生産国：日本



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 1.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。