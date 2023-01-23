『セイコー SEIKO 電波時計 掛け時計 KX373B【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 12時 08分に出品され04月23日 12時 08分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 掛け時計、壁掛け時計

【商品名】

セイコー SEIKO 電波時計 掛け時計 KX373B



【商品説明】

・1年間

・?電波修正機能（40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき） ?電池切れ予告機能（秒針停止） ?石膏ボード用掛金具つき ?スイープセコンド ?おやすみ秒針（光センサーによる自動秒針停止機能）

・木枠（MDFウォルナットつき板貼り・天然色木地塗装） 前面：ガラス

・（約）直径325×45mm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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