『DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 反射笠付 一般用 2500lmクラス FHF32形定格出力型×1灯相当 非調光 昼白色 LZB-92587XW+LZA-92820W【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 22時 31分に出品され03月29日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【仕様】メーカー:DAIKO 型番:LZB-92587XW+LZA-92820W 商品名:LED長形ベースライト 一般用 40形ユニットタイプ 天井付・壁付兼用 直付形・反射笠付 従来光源:FHF32形定格出力型×1灯相当 2500lmクラス 器具本体:LZB-92587XW LEDユニット:LZA-92820W LED交換可能 AC100〜242V 非調光タイプ 光色:昼白色 色温度(K):5000 消費電力(W):100V時 16.9、200V時 16.7、242V時 17.0 定格光束(lm):2450 演色(Ra):85 固有エネルギー消費効率(lm/W):146.7 VA値:18 配光角():60 光源寿命(h):40000(光束維持率85%) 器具色:白 調光器併用不可 傾斜天井45まで対応可(縦付/横付) 節電モード機能付(明るさ約70%) グリーン購入法適合品 【ご注意】 ※取り付けには電気工事士の資格をもつ方の工事が必要となります。 サイズ(mm):巾150×長1216×高56 質量(kg):1.8 材質:本体 鋼板(白塗装)