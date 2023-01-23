『ベンデイビス リュック XLサイズ メッシュポケット リュックサック 通勤通学に最適です BDW-9200 ブラックブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 35分に出品され03月31日 08時 35分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュック XLサイズ メッシュポケット リュックサック 通勤通学に最適です BDW-9200 ブラックブラック



【商品説明】

・PC収納可

・タテ44cmxヨコ31cmxマチ13cm

・ポケットの数:6(外側5/内側1)

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:650g



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 41.60 cm

奥行 : 50.60 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ベンデイビス

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XLサイズ

メッシュポケット

リュックサック

通勤通学に最適です

BDW-9200

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