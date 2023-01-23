『ヴィータフェリーチェ VitaFelice 本革2wayトートバッグ （CAMEL）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 15時 16分に出品され03月25日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド商品番号】sib-20007n CAMEL / 【ブランド名】VitaFelice（ヴィータフェリーチェ） / 【色】CAMEL / 【表素材】本革 / 【原産国】中国

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本革2wayトートバッグ

（CAMEL）