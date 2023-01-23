『ヴィータフェリーチェ VitaFelice クラッチバッグ メンズ 本牛革 2way 二つ折り ビジネスバッグ 長財布収納 斜めがけ 革バック 結婚式【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 19分に出品され03月10日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド商品番号】vinb-20c50n BLACK / 【ブランド名】VitaFelice（ヴィータフェリーチェ） / 【色】BLACK / 【表素材】本革 / 【原産国】中国

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