『アーノルドパーマー ナイロンリュック ビジネス ビジカジ バッグ ブランド 当店限定 人気 メンズ おしゃれ PC 軽量 8AP793 (ブ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 19分に出品され03月10日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アーノルドパーマー ナイロンリュック ビジネス ビジカジ バッグ ブランド 当店限定 人気 メンズ おしゃれ PC 軽量 8AP793 (ブ



【商品説明】

・サイズ：縦４１ｃｍ 横２８ｃｍ 幅１１ｃｍ～拡張時１７ｃｍ

・ノートＰＣから小物まで収納スペース満載。

・メイン素材: ナイロン

・人気のアーノルドパーマーの超軽量ビジネスリュック

・本体は荷物量に応じて拡張機能付。通勤・出張・旅行に最適。

・生産国：中国製



【サイズ】

高さ : 14.30 cm

横幅 : 37.40 cm

奥行 : 50.50 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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