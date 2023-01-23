『革ブレス 牛革製 リストバンド ココペリ 真鍮コンチョ ハンドクラフト 日本製 (RED)【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 05時 22分に出品され03月25日 05時 22分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

革ブレス 牛革製 リストバンド ココペリ 真鍮コンチョ ハンドクラフト 日本製 (RED)



【商品説明】

・コンチョは真鍮製、直径20ｍｍ

・レインボーカラーのステッチが入っています。

・日本製

・本体サイズ：横最大幅3.2ｃｍ。全長20ｃｍ

・素材：牛革（ヌメ革手染め）、アンティーク仕上げ

・装着サイズ：腕まわり16.5ｃｍと18ｃｍにボタンあります。



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。