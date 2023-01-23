『イクソ 1/43 ランドローバー シリーズ II 109 ステーションワゴン 4х4 1958 グリーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 05時 43分に出品され05月16日 05時 43分に終了予定です。即決価格は7,831円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イクソ 1/43 ランドローバー シリーズ II 109 ステーションワゴン 4х4 1958 グリーン
【商品説明】
・スケール：1/43
・ダイキャスト製
・完成品
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 4.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7831円
700 入札履歴
終了
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