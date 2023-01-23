『米国で発明されたゴルフセルフプレー便利グッヅ“セルフキャディ＋ストラップ GREEN ” 複数注文でボールウオッシャープレゼント【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 05時 33分に出品され05月02日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,830円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

米国で発明されたゴルフセルフプレー便利グッヅ“セルフキャディ＋ストラップ GREEN ” 複数注文でボールウオッシャープレゼント



【商品説明】

・タオルを挟むクリップが付いています

・パターも含めてクラブ４～５本入ります

・フォーク部は８ｃｍ グラウンドに自立します

・ロゴ部はポケットになっています

・骨部 鉄１００％ バッグ部 ナイロン１００％ 撥水加工済み

X00CGFSX1U

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。