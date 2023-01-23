『KATOMOKU Dual use clock 7 km-132NARC ナチュラル 電波時計 連続秒針【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 12時 08分に出品され03月09日 12時 08分に終了予定です。即決価格は7,830円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATOMOKU Dual use clock 7 km-132NARC ナチュラル 電波時計 連続秒針



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 20.90 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。