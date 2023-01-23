『家具 フラットチェア リクライニング座椅子 ピンクゼブラ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 13時 15分に出品され04月21日 13時 15分に終了予定です。即決価格は7,830円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フラットチェア リクライニング座椅子 ピンクゼブラ

WG



【商品説明】

・5段階リクライニングでお好みの角度に調節できます。

・カラー：ピンクゼブラ

・サイズもコンパクトで場所を取りません。

・ローデスクでの作業時や読書、テレビを見る時など、手軽に使えます。

・今までにないヒョウ柄、ゼブラ柄、ピンクゼブラ柄のスタンダード座椅子。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。