『家具 フラットチェア リクライニング座椅子 ピンクゼブラ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 13時 15分に出品され04月21日 13時 15分に終了予定です。即決価格は7,830円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フラットチェア リクライニング座椅子 ピンクゼブラ
WG
【商品説明】
・5段階リクライニングでお好みの角度に調節できます。
・カラー：ピンクゼブラ
・サイズもコンパクトで場所を取りません。
・ローデスクでの作業時や読書、テレビを見る時など、手軽に使えます。
・今までにないヒョウ柄、ゼブラ柄、ピンクゼブラ柄のスタンダード座椅子。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7825
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¥ 7824
セルタン 座椅子 高反発 和楽の雲 下タイプ タスクグリーン 頭部脚部リクライニング 日本製 A193下R-583GRN
¥ 7824
セルタン 座椅子 高反発 和楽の雲 上タイプ ダリアンブラック 頭部脚部リクライニング 日本製 A193上R-564BK
¥ 7824
セルタン 座椅子 高反発 和楽の雲 上タイプ タスクネイビー 頭部脚部リクライニング 日本製 A193上R-584NVY
¥ 7824
セルタン 座椅子 高反発 和楽の雲 下タイプ PVC レザー ブラック 頭部脚部リクライニング 日本製 A193下R-597BK
¥ 7824
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¥ 7820
落札価格7830円
502 入札履歴
終了
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