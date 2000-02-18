『コールマン(Coleman) クラシックアイアングリドル 2000021879【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 30分に出品され03月17日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,829円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ブランド:コールマン(Coleman)



規格:2000021879



サイズ情報:約51×26.5×2.5（h）cm



この商品について

生産国:中国

サイズ:約51×D26.5×2.5(h)cm

重量:約5.7kg

材質:鋳鉄

付属品:収納ケース

ブランドコールマン(Coleman)

材質鋳鉄

オーブン対応はい

モデル名2000021879

食器洗い機対応いいえ



発送サイズ: 高さ4、幅28.5、奥行き52.5



発送重量:17636.8