『コールマン(Coleman) クラシックアイアングリドル 2000021879【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 07時 30分に出品され03月17日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,829円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド:コールマン(Coleman)
規格:2000021879
サイズ情報:約51×26.5×2.5（h）cm
この商品について
生産国:中国
サイズ:約51×D26.5×2.5(h)cm
重量:約5.7kg
材質:鋳鉄
付属品:収納ケース
ブランドコールマン(Coleman)
材質鋳鉄
オーブン対応はい
モデル名2000021879
食器洗い機対応いいえ
発送サイズ: 高さ4、幅28.5、奥行き52.5
発送重量:17636.8
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落札価格7829円
944 入札履歴
終了
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