『ペット用食器 ホソカワコーポレーション Kanbatsu LAVISH(ラビッシュ) シングルディッシュ 日本製 KBBS01【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 34分に出品され03月09日 14時 34分に終了予定です。即決価格は7,829円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 犬用食器、フードボール

【商品名】

ホソカワコーポレーション Kanbatsu LAVISH(ラビッシュ) ペット用食器 シングルディッシュ 日本製 KBBS01

ホソカワコーポレーション



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :20.3×5.6×17cm

・本体重量:0.665kg



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。