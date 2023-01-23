『リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 アナログ 振り子 ソフレール クリスタル 飾り付 連続秒針 白(文字板:薄茶木目) RHYTHM 8【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 34分に出品され03月25日 13時 34分に終了予定です。即決価格は7,829円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「リズム(RHYTHM)」より引用



【商品名】

リズム(RHYTHM) 掛け時計 電波 アナログ 振り子 ソフレール クリスタル 飾り付 連続秒針 白(文字板:薄茶木目) RHYTHM 8MX404SR03 37.3×28.0×6.6cm



【ブランド】

リズム(RHYTHM)



【商品説明】

・サイズ:37.3×28.0×6.6cm

・使用電源:アルカリ単3形x2本

・本体重量(kg):1.1

・生産国:中国

・素材・材質:プラスチック材



【商品カテゴリ】

掛け時計、壁掛け時計



【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。