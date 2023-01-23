『ウォールミラー 鏡 ミラー 軽量 壁掛け 高さ：90cm カラー：ナチュラル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 53分に出品され03月06日 22時 53分に終了予定です。即決価格は7,829円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウォールミラー 鏡 ミラー 軽量 壁掛け 高さ：90cm カラー：ナチュラル



【商品説明】

・カラー：ナチュラルサイズ:高さ90cm※画像は商品説明のため、本商品のカラーと異なる場合がございます。よくご確認をお願いします。軽量で壁掛けに最適なウォールミラーフレームに軽量素材のポリスチレンを使用しています。軽さが特徴のウォールミラーです。壁に掛けるとお部屋を広く演出、横に取り付けるのもおすすめです。玄関先の下駄箱の上などスペースの無い場所に。サイズ・容量商品サイズ：幅280×奥行35×高さ900mm商品重量：約1.8kg素材・成分素材：ガラス・ポリスチレン・ポリプロピレン・スチール・綿



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。