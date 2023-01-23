『ケンダルアンドカイリー NORA MINI BACK PACK ミニ バック リュック レディース ガールズ コンパクト トラベル Meta【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 55分に出品され03月27日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,829円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケンダルアンドカイリー NORA MINI BACK PACK ミニ バック リュック レディース ガールズ コンパクト トラベル Meta



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ24.5cmxヨコ24cmxマチ11.5cm

・ポケットなし

・収納可能サイズ: 10L以下

・留め具の種類: マグネット

・表地: ポリエステル

・重量:210g



【サイズ】

高さ : 12.60 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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