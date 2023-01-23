『レオナルド 花瓶 フラワーベース Dynamic 50cm 012306 クリアー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 06分に出品され03月16日 02時 06分に終了予定です。即決価格は7,829円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レオナルド 花瓶 フラワーベース Dynamic 50cm 012306 クリアー



【商品説明】

・【サイズ】H 50 x W 16 x D 16 cm



【サイズ】

高さ : 24.80 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 55.60 cm

重量 : 2.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。