『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスビーンズ 偏光レンズモデル SABE-0051 BK ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 00時 28分に出品され04月20日 00時 28分に終了予定です。即決価格は7,829円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスビーンズ 偏光レンズモデル SABE-0051 BK ブラック



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。