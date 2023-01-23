『COMA BASE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 19分に出品され03月12日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,828円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

COMA BASE



【商品説明】

・ずっしりとした重厚感

・シンプルで洗練されたフォルム

・ステンレスの削り出しステージ

・直径65ｍｍ高さ20ｍｍ重量300ｇ

・表面処理を施していないきれいな切削目



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ COMA

BASE