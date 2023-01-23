『COMA BASE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 19分に出品され03月12日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,828円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
COMA BASE
【商品説明】
・ずっしりとした重厚感
・シンプルで洗練されたフォルム
・ステンレスの削り出しステージ
・直径65ｍｍ高さ20ｍｍ重量300ｇ
・表面処理を施していないきれいな切削目
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 11.80 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7828円
422 入札履歴
終了
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