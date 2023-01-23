『さんてる 日本製 レトロ電波時計(アンティーク電波掛け時計) DQL711 ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 59分に出品され03月31日 03時 59分に終了予定です。即決価格は7,828円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

さんてる 日本製 レトロ電波時計(アンティーク電波掛け時計) DQL711 ブラウン



【商品説明】

・サイズ：28.5×28.5×6.4mm

・原産国：日本

・材質：天然木 ポプラ材

・重量：870g

・電池：アルカリ単三



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。