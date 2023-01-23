『トリックスター TRICKSTER ERIC shoulder bag tr52 CAM (CAMEL)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 20時 52分に出品され04月24日 20時 52分に終了予定です。即決価格は7,828円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トリックスター TRICKSTER ERIC shoulder bag tr52 CAM (CAMEL)
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・ソール素材または裏地: コットン
・メイン素材: 表地: フェイクレザー/裏地:コットン
・原産国:中国
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー，コットン
・表地: フェイクレザー/裏地:コットン
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 45.60 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7828円
826 入札履歴
終了
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