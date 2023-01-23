『サンライン(SUNLINE) BUGOFFロングフーディ SUW-04207LH オリーブ L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 09時 27分に出品され03月18日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,828円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンライン(SUNLINE) BUGOFFロングフーディ SUW-04207LH オリーブ L
【商品説明】
・カラー:オリーブ
・サイズ:M
・品番:SUW-04207LH
・素材:ポリエステル87% ポリウレタン13%
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7828円
665 入札履歴
終了
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