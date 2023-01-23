『FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini 11 スカイブルー INS MINI 11 BLUE【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 19時 41分に出品され03月20日 19時 41分に終了予定です。即決価格は7,828円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini 11 スカイブルー INS MINI 11 BLUE
【商品説明】
・instax miniシリーズのスタンダードモデルとしての位置づけとなるmini11は、mini8+の特長だった「一目見てチェキだとわかる」デザインを継承しつつ、性差を問わず全年代にアピールできるよう、ファッショナブルかつユニセックスなデザイン・カラーに生まれ変わりました。
・”チェキ”instax mini 11 SKY BLUE （スカイブルー）
・カスタム機能搭載／シャッターボタン部分に取り付けできる2種のシャッターボタンアクセサリーと本体カラーにマッチしたストラップを同梱。
・セルフィーモード搭載／レンズを引き出すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフィーモードでの撮影なら、最短30cmま
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 16.30 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7828円
66 入札履歴
終了
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