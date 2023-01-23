『JVC HA-FX87BN-N ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン Bluetooth対応/ノイズキャンセリング/ソフトバンド採用/生活【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 22分に出品され03月26日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

X07ND2TNSS



【商品説明】

・ネックレスのように首にかけられる、携帯に便利な本体マグネット内蔵

・付属品:充電用USBケーブル、イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ

・使用周波数帯域 : 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)

・周囲の騒音を低減するノイズキャンセリング機能を搭載

・技適マーク認証済み商品

・新設計のソフトバンドを採用し、軽快で安定した装着感とコンパクトな収納を両立

・雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応(IPX4)

・電池持続時間:ワイヤレス:約7時間※(ノイズキャンセリング機能OFF時)/約5時間※(ノイズキャンセリング機能ON時)※使用条件により変わります。



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 18.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。