『JVC HA-FX87BN-N ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン Bluetooth対応/ノイズキャンセリング/ソフトバンド採用/生活【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 22分に出品され03月26日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
X07ND2TNSS
【商品説明】
・ネックレスのように首にかけられる、携帯に便利な本体マグネット内蔵
・付属品:充電用USBケーブル、イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ
・使用周波数帯域 : 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
・周囲の騒音を低減するノイズキャンセリング機能を搭載
・技適マーク認証済み商品
・新設計のソフトバンドを採用し、軽快で安定した装着感とコンパクトな収納を両立
・雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応(IPX4)
・電池持続時間:ワイヤレス:約7時間※(ノイズキャンセリング機能OFF時)/約5時間※(ノイズキャンセリング機能ON時)※使用条件により変わります。
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7827円
480 入札履歴
終了
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