『Work Tuff Gear(ワークタフギア) キャンプ 焚き火台 専用テントプロテクター WTS-009【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 03時 51分に出品され03月27日 03時 51分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Work Tuff Gear(ワークタフギア) キャンプ 焚き火台 専用テントプロテクター WTS-009



【商品説明】

・サイズ：50cm×直径12.5cm

・素材：ステンレス製

・重量：230g



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。