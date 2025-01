New Sounds in Brass NSB 第40集 TV&シネマ・ヒッツ 海猿*WATER BOYS*ALWAYS 三丁目の夕日*GOOD LUCK!!【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

笑いあり、涙ありの懐かしのシーンを重厚なサウンドでお楽しみください。



楽曲紹介

TVで、また映画館で大ヒットし、たくさんの人を感動させたドラマのサウンドトラック、その「おいしい」ところを集めて、9分という大作に仕上げました。

イントロでもある『海猿』では、スネアのドラムロールに乗って、ブラスがメインとなりメロディとハーモニーを堂々と拡げていきます。

続く『シンクロ BOM-BA-YE』では、小気味よい3-3-7拍子のリズムに乗って、ブラスも木管も勇ましく響きます。

そして、笑いも悲しみもすべて包み込むような優しい『ALWAYS 三丁目の夕日 Opening Title』から、タイトル通り新しい一歩を踏み出す人を

しっかりと励ますサウンドの『Departure』に続きます。



*編曲:森田一浩 *演奏時間:約9分00秒 *難易度:***

*収載曲 [全1曲を収載]

[1] メドレー

「海猿」*「シンクロ BOM-BA-YE」*「ALWAYS 三丁目の夕日 Opening Title 」*「Departure」



編成表

Conductor 1

Piccolo 1

1st & 2nd Flutes 2

※Oboe 1

※Bassoon 1

Clarinet in Eb 1

1st Clarinet in Bb 3

2nd Clarinet in Bb 3

3rd Clarinet in Bb 3

※Alto