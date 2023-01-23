『ギャッツビー 3WAY ビジネスバッグ リュック 軽量 撥水加工 通勤 GB-AZ008 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 57分に出品され03月31日 10時 57分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ギャッツビー 3WAY ビジネスバッグ リュック 軽量 撥水加工 通勤 GB-AZ008 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， ダブルハンドル， 手持ち

・タテ28cmxヨコ40cmxマチ11cm

・ポケットの数:8(外側2/内側6)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステル

・重量:1000g



【サイズ】

高さ : 8.64 cm

横幅 : 34.54 cm

奥行 : 42.42 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ギャッツビー

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