『（本州四国 送料無料） ヘルス 業務用入浴剤 Ａ−１４８ 「雪中花（スイセン）の香湯」 ６ｋｇ×２袋【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 31分に出品され04月20日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 香り：スイセンの香り 医薬部外品 内容量６ｋｇ×２袋（１２ｋｇ） 計量カップ付 塩素耐性対応品