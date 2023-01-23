『KATOMOKU Alarm Clock 6 km-89N ナチュラル 目覚まし時計【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 01時 52分に出品され04月03日 01時 52分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATOMOKU Alarm Clock 6 km-89N ナチュラル 目覚まし時計
【商品説明】
・サイズ：110×116×46mm 重 量：200g
・仕 様：スイープアラームムーブメント（リズム時計工業製）
・備 考：ライト、連続秒針、スヌーズ機能付き
・材 質：ビーチ材 原産国：日本
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7827円
265 入札履歴
終了
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