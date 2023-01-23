『レムノス 掛け置き アナログ カエデ 天然色木地 白 Kaede NY14-02 WH Lemnos w242×h172×d50mm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 15分に出品され03月21日 03時 15分に終了予定です。即決価格は7,827円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レムノス 掛け置き アナログ カエデ 天然色木地 白 Kaede NY14-02 WH Lemnos w242×h172×d50mm



【商品説明】

・サイズ:24.2×17.2×5cm

・本体重量:0.635Kg

・電池が必要な商品です



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 19.10 cm

奥行 : 27.50 cm

重量 : 950.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。